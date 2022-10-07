Студенческая сборная Украины по боксу завоевала титул сильнейшей команды мира 7 октября, 16:23 Сборную Украины на соревнованиях представляли 19 боксеров (Фото:Всеукраинская федерация студенческого бокса)

Сборная Украины завершила участие в Кубке мира среди студентов по боксу с 13 медалями в активе. Среди них четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых награды. Медальный итог гарантировал Украине 1-ое общекомандное место по завоеванным медалям.

В г. Самсун (Турция) состоялся Кубок мира по боксу среди студентов, где приняли участие украинские сборные команды среди мужчин и женщин. Всего в соревнованиях приняли участие 19 спортсменов - 13 парней и 6 девушек из 12 регионов страны. В общей сложности в соревнованиях боролись за награды 170 боксеров из 19 стран мира.

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Сборная команда Украины с первого дня продемонстрировала свои амбициозные цели, показав в ринге высокое мастерство и проявив волю к победе. Украинским боксерам выпала не простая жеребьевка, и уже в первых поединках они встретились с бойцами высокого класса.

Блестящее выступление команд прокомментировал президент Всеукраинской федерации студенческого бокса Константин Калашников: «Это очень важный результат, особенно сегодня. Наши победы посвящены Вооруженным силам Украины, всем, кто защищает наше государство – непобедимому народу Украины.

Фото: Всеукраинская федерация студенческого бокса

Именно благодаря защитникам и всем, кто защищает страну, наша молодежь, наши спортсмены сегодня имеют возможность заниматься своим любимым делом и прославлять Украину на международных аренах. Особенно радует, что участие в соревнованиях приняли представители разных областей Украины

Фото: Всеукраинская федерация студенческого бокса

Сегодня Всеукраинская федерация студенческого бокса, Комитет физического воспитания и спорта МОН Украины, спортивный студенческий союз Украины, весь тренерско-спортивный состав, независимо от ситуации в регионах страны, сделали все возможное, чтобы молодежь могла тренироваться в безопасности и представлять Украину на мировых турнирах".

В итоге сборная команда Украины по боксу среди студентов заняла:

● 1-ое общекомандное место по завоеванным медалям.

● 1-ое командное место среди мужчин.

● 2-ое командное место среди женщин.

● 2-ое общекомандное место среди мужчин и женщин.

Сообщалось, что на награждении украинской боксерши Анастасии Таран на юниорском чемпионате Европы включили гимн ее родной страны вопреки решению IBA о выступлении команды без флага.

