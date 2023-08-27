Побеждал без вариантов. Появились судейские записки боя Усик — Дюбуа
Усик побеждал по очкам (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Во Вроцлаве прошел боксерский вечер, где чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик уверенно победил Даниэля Дюбуа.
Поединок завершился в девятом раунде, когда претендент пропустил серию мощных ударов в голову. Хотя Дюбуа намерен оспаривать результат поединка из-за судейства.
Уже появились судейские записки боя. На момент остановки поединка все трое судей отдавали победу украинцу: 78−73, 79−72, 79−72.
Смотрите видеообзор боя Усик — Дюбуа, самый скандальный эпизод поединка произошел в пятом раунде.