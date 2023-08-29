Президент WBC категорический оценил запрещенный удар Дюбуа в бою с Усиком — фото 29 августа, 21:04 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мнением по поводу боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21−0, 14 КО) с Даниэлем Дюбуа (19−2, 18 КО).

Специалист уверен, что британец нанес запрещенный удар ниже пояса, в результате которого украинец восстанавливался несколько минут.

«В Польше Александр Усик, который является чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в сверхтяжелой весовой категории, защищал свои титулы против британца Даниэля Дюбуа.

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В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар, поразивший четко в пояс его боксерских шорт, что является очевидным ударом «ниже пояса», после чего Усик упал на настил ринга.

К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в данном случае", — заявил Сулейман.

Александр Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, британец заявил, что у него украли победу над украинцем.

Ранее стало известно, как на Усика повлиял запрещенный удар Дюбуа.