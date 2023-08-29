Президент WBC категорический оценил запрещенный удар Дюбуа в бою с Усиком — фото

29 августа, 21:04
Поделиться:
Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мнением по поводу боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21−0, 14 КО) с Даниэлем Дюбуа (19−2, 18 КО).

Специалист уверен, что британец нанес запрещенный удар ниже пояса, в результате которого украинец восстанавливался несколько минут.

Читайте также:
«Я бы позволил продолжить»: легендарный рефери шокировал заявлением о скандальном ударе в бою Усик — Дюбуа

«В Польше Александр Усик, который является чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в сверхтяжелой весовой категории, защищал свои титулы против британца Даниэля Дюбуа.

Видео дня

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар, поразивший четко в пояс его боксерских шорт, что является очевидным ударом «ниже пояса», после чего Усик упал на настил ринга.

К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в данном случае", — заявил Сулейман.

Читайте также:
«Ему нужно закрыть рот»: промоутер поставил на место Дюбуа после поражения от Усика

Александр Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, британец заявил, что у него украли победу над украинцем.

Ранее стало известно, как на Усика повлиял запрещенный удар Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X