Усик — лучший боксер мира! Ломаченко — в топ-10 рейтинга, а где Фьюри?
№ 1 в мире (Фото:Александр Усик via Instagram)
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик возглавляет рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий.
Популярный журнал The Ring опубликовал десятку лучших боксеров планеты. На первом месте — Александр Усик. В первой тройке находятся два других непобежденных боксера — японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд.
Надо отметить, что в топ-10 есть еще один украинский боксер. Василий Ломаченко занимает седьмое место.
А вот чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не попал в десятку лучших боксеров мира.
Топ-10 боксеров по версии The Ring:
1. Александр Усик (Украина, 20−0−0, 13 KO)
2. Наоя Иноуэ (Япония, 24−0−0, 21 KO)
3. Теренс Кроуфорд (США, 39−0−0, 30 KO)
4. Эррол Спенс (США, 28−0−0, 22 KO)
5. Сауль Альварес (Мексика, 58−2−2, 39 KO)
6. Дмитрий Бивол (Россия, 21−0−0, 11 KO)
7. Василий Ломаченко (Украина, 17−2−0, 11 KO)
8. Джош Тейлор (Великобритания, 19−0−0, 13 KO)
9. Джермелл Чарло (США, 35−1−1, 19 КО)
10. Хуан Франциско Эстрада (Мексика, 44−3−0, 28 КО)
Напомним, что следующий свой бой Александр Усик планирует провести против Даниэля Дюбуа.