Усик — лучший боксер мира! Ломаченко — в топ-10 рейтинга, а где Фьюри? 9 апреля, 14:37 № 1 в мире (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик возглавляет рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий.

Популярный журнал The Ring опубликовал десятку лучших боксеров планеты. На первом месте — Александр Усик. В первой тройке находятся два других непобежденных боксера — японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд.

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Надо отметить, что в топ-10 есть еще один украинский боксер. Василий Ломаченко занимает седьмое место.

А вот чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не попал в десятку лучших боксеров мира.

Топ-10 боксеров по версии The Ring:

1. Александр Усик (Украина, 20−0−0, 13 KO)

2. Наоя Иноуэ (Япония, 24−0−0, 21 KO)

3. Теренс Кроуфорд (США, 39−0−0, 30 KO)

4. Эррол Спенс (США, 28−0−0, 22 KO)

5. Сауль Альварес (Мексика, 58−2−2, 39 KO)

6. Дмитрий Бивол (Россия, 21−0−0, 11 KO)

7. Василий Ломаченко (Украина, 17−2−0, 11 KO)

8. Джош Тейлор (Великобритания, 19−0−0, 13 KO)

9. Джермелл Чарло (США, 35−1−1, 19 КО)

10. Хуан Франциско Эстрада (Мексика, 44−3−0, 28 КО)

Фото: The Ring

Напомним, что следующий свой бой Александр Усик планирует провести против Даниэля Дюбуа.