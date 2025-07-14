«Я посоветовал ему остановиться». Сын легенды бокса неожиданно завершил карьеру в 24 года и кардинально сменил профессию

Эту информацию подтвердил Рикки Хаттон, сообщает BOXING NOW.

Хаттон-младший попробовал себя как в любительском, так и в профессиональном боксе, но после нескольких неудач и личных трагедий потерял интерес к боксу.

Реклама

По словам Рикки, Кэмпбелл кардинально сменил профессию — занялся установкой солнечных панелей.

Он дрался за региональный титул, но проиграл. Если честно, я тоже считал, что он тогда проиграл. Но потом сразу же снова вышел против того же соперника.

Я думал, что во втором бою он победил — оба поединка были очень равными. Но потом он немного потерял пыл, и начались различные проблемы.

К сожалению, он потерял одного из своих лучших друзей — Джастина, который умер в 27 лет. Ему было тяжело некоторое время. Он ходил в зал, но его сердце уже не было в боксе.

Я сказал ему: «Слушай, сын, ты должен гордиться собой. Ты попытался. Но если потерял пыл — нужно уходить. В бокс не играют. Можно играть в другие виды спорта, но не в бокс».

Я посоветовал ему остановиться. И теперь он занимается установкой солнечных панелей", — сказал Хаттон-старший.

В 2024 году Хаттон-младший потерпел два подряд поражения от Джеймса Флинта, после чего больше не выходил в ринг.

Ранее сообщалось, что Рикки Хаттон решил возобновить карьеру после 13-летней паузы. 2 декабря в Дубае он проведет поединок против Эйса Аль Даха.