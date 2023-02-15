«Чтобы с двоечки вырубили русню». Известный украинский боксер предложил футболистам Миная после драки с россиянами свою помощь
Тарас Шелестюк не проиграл ни одного боя (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)
Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк отреагировал на драку между футболистами украинского Миная и российского Шинника в турецком отеле.
Шелестюк опубликовал сторис в Instagram, в котором выразил поддержку игрокам Миная и пригласил их на тренировку по боксу на случай будущего столкновения с россиянами.
" Респект всем ребятам. С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз с двоечки вырубили русню", — написал Шелестюк.
Ранее украинский супертяж Александр Усик также поддержал игроков Миная и поставил на форме закарпатского клуба свой автограф.