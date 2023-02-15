«Чтобы с двоечки вырубили русню». Известный украинский боксер предложил футболистам Миная после драки с россиянами свою помощь

15 февраля, 21:36
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Тарас Шелестюк не проиграл ни одного боя (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Тарас Шелестюк не проиграл ни одного боя (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк отреагировал на драку между футболистами украинского Миная и российского Шинника в турецком отеле.

Шелестюк опубликовал сторис в Instagram, в котором выразил поддержку игрокам Миная и пригласил их на тренировку по боксу на случай будущего столкновения с россиянами.

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" Респект всем ребятам. С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз с двоечки вырубили русню", — написал Шелестюк.

Тарас Шелестюк via Instagram
Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

Ранее украинский супертяж Александр Усик также поддержал игроков Миная и поставил на форме закарпатского клуба свой автограф.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бокс Тарас Шелестюк Драка ФК Минай

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