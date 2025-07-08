«Давайте наделаем шума»: непобежденный украинец сделал заявление после первой победы за три года

8 июля, 14:38
Тарас Шелестюк нокаутом победил в своем первом поединке после трехлетней паузы (Фото: instagram.com/tarasshelestyuk)

Тарас Шелестюк (20−0−1, 12 КО) высказался о своем первом поединке с марта 2022 года.

39-летний спортсмен во втором раунде нокаутировал 42-летнего американца Роддрикуса Ливси (12−5−1, 9 КО).

«Я вернулся. Давайте наделаем шума», — написал Шелестюк.

https://twitter.com/TarasShelestyuk/status/1942392733223772501

Напомним, что Тарас становился чемпионом мира 2011 года. На Олимпийских играх в Лондоне завоевал бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что Владислав Сиренко получил нового соперника в андеркарде реванша Усик — Дюбуа.

