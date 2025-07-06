Шелестюк одержал досрочную победу на вечере бокса в США.

Во втором раунде Тарас нокаутировал 42-летнего американца Роддрикуса Ливси (12−5−1, 9 КО).

39-летний Шелестюк в последний раз выходил на ринг в марте 2022 года против Габриэля Маэстре, бой с которым закончился вничью.

Реклама

Напомним, что Тарас становился чемпионом мира 2011 года. На Олимпийских играх в Лондоне завоевал бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что Владислав Сиренко получил нового соперника в андеркарде реванша Усик — Дюбуа.