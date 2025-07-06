Непобежденный украинский боксер победил соперника, отправив его в жесткий нокаут — видео
Тарас Шелестюк победил после трехлетней паузы (Фото: instagram.com/tarasshelestyuk)
Боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (20−0−1, 14 КО) успешно вернулся на ринг.
Шелестюк одержал досрочную победу на вечере бокса в США.
Во втором раунде Тарас нокаутировал 42-летнего американца Роддрикуса Ливси (12−5−1, 9 КО).
39-летний Шелестюк в последний раз выходил на ринг в марте 2022 года против Габриэля Маэстре, бой с которым закончился вничью.
Напомним, что Тарас становился чемпионом мира 2011 года. На Олимпийских играх в Лондоне завоевал бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что Владислав Сиренко получил нового соперника в андеркарде реванша Усик — Дюбуа.