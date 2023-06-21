«Я принесу много боли». Тайсон Фьюри анонсировал выдающееся событие в своей карьере — видео 21 июня, 15:33 Тайсон Фьюри (Фото:Instagram)

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в ближайшее время сделает большое объявление о своем следующем поединке. Недавно известный промоутер сказал, что британец опасается Александра Усика.

Об этом боксер сообщил в своем Instagram. Также Тайсон добавил, что очень взволнован перед событием.

«Мы принесем очень много боли. Следите за обновлениями, большое объявление уже близко. Я знаю, что говорил это несколько раз, но я очень взволнован. Оно уже здесь», — сказал Фьюри.

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Отметим, что Дэйн Уайт предложил Фьюри дебютировать в UFC.

Позже чемпион UFC Джон Джонс вызвал на бой Фьюри.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри нацелен побить двух бойцов ММА в один вечер и вызвал их на поединки.