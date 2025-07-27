«Вам это не понравится»: экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который победит Усика

27 июля, 11:58
Александр Усик абсолютный чемпион мира по боксу (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший чемпион мира Тони Беллью считает, что только британец Тайсон Фьюри был ближайшим к победе над Александром Усиком.

«Кто может победить Усика? Людям это не понравится, но это человек, который дал ему лучший бой, это — Тайсон Фьюри. Вам не понравится, что я это говорю, но именно он доставил ему больше всего хлопот», — цитирует Тони Seconds Out.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после двух поражений от Усика, однако этим летом вызвал Александра на трилогию.

Ранее Тайсон отреагировал на победу украинца в реванше с Дюбуа.

А также расхвалил Усика и стал на защиту Даниэля.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Александр Усик Тайсон Фьюри Тони Белью Бокс

