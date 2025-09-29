Бывший чемпион мира считает, что «Цыганский король» не оставил бы шансов своему соотечественнику.

«Он бы не отбил Фьюри голову. Честно говоря, я не думаю, что Фьюри вернулся бы с пенсии. Хотя он и мог бы это сделать, потому что сам говорил об этом. Плюс, если на кону будут стоять огромные деньги, а они, пожалуй, будут стоять.

Я могу представить только одного победителя в этом поединке, и это Тайсон Фьюри. Но Тайсон сейчас не дерется, он набирает вес между боями. Так что если он наберет слишком много, и ему будет трудно сбросить этот вес, а Энтони будет работать в зале, то кто его знает", — приводит слова Фроча Seconds Out.

35-летний Джошуа в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл Даниэлю Дюбуа. Весной 2025-го британец перенес операцию на локте. Тайсон Фьюри завершил карьеру в январе после двух поражений от Александра Усика.

