«Именно его я хочу». Фьюри назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру

Тайсон Фьюри завершил карьеру после двух поражений от Александра Усика (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Британский боксер Тайсон Фьюри, который в январе этого года завершил карьеру , не исключил, что может вернуться на ринг.

По словам Фьюри, он готов возобновить карьеру только ради третьего боя против Александра Усика, сообщает Boxing Scene.

«Знаете, если бы я возвращался, то только ради боя с Усиком. Но я хочу честного результата в Англии.

Именно его я хочу. Это бой, который я больше всего хотел бы получить следующим", — сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Фьюри может провести бой с Энтони Джошуа.