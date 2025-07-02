«Именно его я хочу». Фьюри назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру
Тайсон Фьюри завершил карьеру после двух поражений от Александра Усика (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)
Британский боксер Тайсон Фьюри, который в январе этого года завершил карьеру, не исключил, что может вернуться на ринг.
По словам Фьюри, он готов возобновить карьеру только ради третьего боя против Александра Усика, сообщает Boxing Scene.
«Знаете, если бы я возвращался, то только ради боя с Усиком. Но я хочу честного результата в Англии.
Именно его я хочу. Это бой, который я больше всего хотел бы получить следующим", — сказал Фьюри.
Тайсон Фьюри дважды дрался с Александром Усиком и проиграл оба поединка после чего в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.
Ранее сообщалось, что Фьюри может провести бой с Энтони Джошуа.