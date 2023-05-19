Сдал назад: Фьюри сделал сенсационное обращение к Усику 19 мая, 21:30 Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к обладателю поясов WBA, WBO и IBF Александру Усику, чтобы возобновить переговоры о бое.

«Цыганский король» заявил, что готов принять все условия украинского боксера, чтобы провести бой летом на Уэмбли в Лондоне.

«Это Фьюри, король WBC в супертяжелом весе. Это сообщение Александру Усику и всей его команде. Я устал от всех этих перепалок типа „Он сказал то, она сказала это“. Почему нам просто не сделать это? Почему нам с тобой не подраться этим летом на стадионе Уэмбли с распределением гонорара, на которое ты уже согласился? Если тебе так сильно нужен реванш, ты можешь его получить. Мне не нужен реванш. Мне ничего не нужно, потому что я нарежу тебя, как сыр».

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Фьюри предложил Усику поединок на главной арене Лондона.

«Мое предложение: приезжай и сделаем бой на Уэмбли этим летом, ты и я. Забудь про Деонтея Уайлдера, которого я нокаутировал дважды. И забудь про бой с Даниэлем Дюбуа, который не нашего уровня боец.

Ты уже побил Джошуа. Остается только наш поединок за звание абсолютного чемпиона. Знаю, тебе не понравился первый раз, так что давай посмотрим, сможем ли мы возобновить переговоры и дать фанатам хороший бой. Давай устроим это", — сказал Фьюри на видео, которое опубликовал у себя в Instagram.

Отметим, что в следующем поединке Усик должен провести обязательную защиту пояса WBA против Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что британец рассказал о своем досуге в ожидании следующего боя.