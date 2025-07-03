Фьюри «анонсировал» трилогию с Усиком, назвав дату и место боя

Тайсон Фьюри (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри захотел провести третий поединок с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.

Фьюри опубликовал в Instagram «анонс» боя с Усиком и даже назвал дату и место проведения противостояния.

«18 апреля 2026 года, стадион Уэмбли, трилогия», — написал Фьюри.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в прошлом году — сначала раздельным решением судей, а затем единогласным.

Instagram
После второго поражения от украинца Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

19 июля Усик встретится на Уэмбли с Даниэлем Дюбуа. Украинец попытается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру.

Редактор: Орест Дыда

