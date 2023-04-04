В голове не укладывается: Усик раскрыл сумму, которую Фьюри требовал за бой 4 апреля, 20:03 Фьюри считает себя королем (Фото:Top Rank)

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал сколько хотел заработать Тайсон Фьюри за бой с ним. Напомним, ранее была информация о гонораре украинца.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля на футбольном стадионе в Лондоне. Александр даже согласился на распределение призового фонда 70% на 30% в пользу британца. Но бой сорвался.

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«Фьюри говорил, что он король — и стоит дорого… Я не уверен, что могу называть те суммы, о которых он говорил, но, мне кажется, это более 100 миллионов долларов.

Я ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов. Величие бойца — это его поединки, это его путь. А то, что ты заработал 100 миллионов… Через год кто-то заработает 200 миллионов и о твоих миллионах все забудут. А если ты победишь всех остальных и у тебя будет четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все", — сказал Усик в интервью на канале «Київський торт».

Напомним, что следующий бой Александр Усик проведет против Даниэля Дюбуа, в рамках защиты чемпионского пояса по версии WBA.