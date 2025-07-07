«Тайсон всегда этого хотел»: Фьюри получил предложение провести прощальный бой в России

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) может провести поединок в Москве.

Российский функционер Умар Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию (IBA), предложил организовать прощальный бой для британца.

«Мы хотели бы организовать для тебя профессиональный бой — прощальный поединок короля бокса. Один последний, красивый бой, чтобы попрощаться. Ты начинал карьеру в IBA, поэтому должен и завершить ее в IBA.

Мы очень хотим привезти Тайсона в Москву. Назови только дату, и мы отправим самолет за тобой и твоей командой. Не волнуйся, в Москве не ходят медведи — несмотря на то, что говорят, — так что бери семью и друзей".

Спенсер Браун, менеджер Фьюри, рассказал, что Тайсон всегда хотел провести поединок в России.

«Мы бы охотно поехали в Москву. Тайсон всегда этого хотел», — приводит слова функционера IBA.

Напомним, что в прошлом году Фьюри дважды проиграл украинцу Александру Усику, а затем объявил о завершении карьеры. Сейчас британец сообщил, что готов вернуться в бокс.

Ранее сообщалось, что Фьюри заявил, что хочет приехать в Россию и сделать ей рекламу.