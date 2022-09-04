«Не собираюсь никого ждать». Фьюри заявил, что его следующим соперником будет не Усик 4 сентября, 12:30 Фьюри не раскрыл имя своего следующего соперника (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что о своем будущем бое он объявит уже на следующей неделе.

Фьюри заявил, что он готов сразиться с Усиком и хочет провести поединок уже в этом году, тогда как украинец не намерен выходить на ринг в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

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«Я ожидал предложения от разных стран, а тут вдруг Усик заявил, что больше не хочет драться в этом году, желает в следующем.

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Поэтому не собираюсь никого ждать, объявлю о своем бое на следующей неделе", - сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться 11 или 18 февраля.

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