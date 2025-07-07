«Мечтал выйти на Красную площадь»: Фьюри заявил, что хочет приехать в Россию и сделать ей рекламу

7 июля, 08:29
Тайсон Фьюри хочет посетить Россию (Фото: Reuters/Ed Sykes)

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−1−1, 24 КО) сделал скандальное заявление во время встречи с российским функционером Умаром Кремлевым, который возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA).

По словам британца, он хотел посетить Москву несколько лет назад.

«Я должен был туда ехать еще четыре года назад. Мечтал выйти на Красную площадь в меху, зимой, со снегом, перед тем как отправиться на вечеринку в Новую Зеландию».

Тайсон добавил, что готов показать Россию в своем реалити-шоу.

«Я сейчас снимаюсь в реалити-шоу для Netflix — было бы здорово показать Россию на экранах во всем мире — 500 миллионов, миллиард зрителей — это хорошо для отношений… Дайте нам предложение, поговорите со Спенсером (прим. — Брауном, менеджером Фьюри)», — приводит слова Тайсона IBA.

Напомним, что Международная боксерская ассоциация (IBA) лишена аккредитации Международного олимпийского комитета (МОК) за финансовые махинации и другие нарушения.

Напомним, что Фьюри расхвалил приспешника Путина и провел с ним битву взглядов.

