«Ни за какие деньги»: Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, с которыми никогда не будет драться

22 июля, 11:25
Тайсон Фьюри может возобновить карьеру (Фото: instagram.com/tysonfury)

Тайсон Фьюри может возобновить карьеру (Фото: instagram.com/tysonfury)

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) высказался о своем возможном возвращении.

«Цыганский король» заявил, что не согласится на бой с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36−3, 24 KO) и временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом (26−0, 18 КО).

«Они мои братья. Они оба замечательных парня, и они оба будущих чемпиона мира в супертяжелом весе. Агит Кабайел и Джозеф Паркер… Джозеф уже был чемпионом раньше, поэтому знает, о чем идет речь.

Я желаю им всего наилучшего, и я не буду биться ни с одним из них ни за какие деньги, потому что есть вещи, которые этого не стоят", — приводит слова Тайсона All Out Fighting.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Усика, однако недавно вызвал Александра на трилогию.

Ранее сообщалось, что Тайсон отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

