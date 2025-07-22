«Ни за какие деньги»: Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, с которыми никогда не будет драться

«Цыганский король» заявил, что не согласится на бой с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36−3, 24 KO) и временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом (26−0, 18 КО).

«Они мои братья. Они оба замечательных парня, и они оба будущих чемпиона мира в супертяжелом весе. Агит Кабайел и Джозеф Паркер… Джозеф уже был чемпионом раньше, поэтому знает, о чем идет речь.

Реклама

Я желаю им всего наилучшего, и я не буду биться ни с одним из них ни за какие деньги, потому что есть вещи, которые этого не стоят", — приводит слова Тайсона All Out Fighting.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Усика, однако недавно вызвал Александра на трилогию.

Ранее сообщалось, что Тайсон отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа.