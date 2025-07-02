«Политика или как вы хотите это назвать»: Фьюри принизил победу Усика в реванше

Тайсон Фьюри завершил карьеру после двух поражений от Александра Усика (Фото: instagram.com/tysonfury)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) вспомнил поражение от обладателя титулов в супертяжелом весе WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23−0, 14 КО).

«Цыганский король» считает, что именно он победил украинца в реванше.

«Слушайте, мой последний бой был явной победой «Цыганского короля». Любой, кто разбирается в боксе, это видит. Полное собачье дер**о, да? Политика или как вы хотите это назвать.

Я дал интервью и просто ушел с ринга. Как только объявили решение, я сказал: «Я принимаю это, я мужчина, я не ищу оправданий. Пошли дальше», — сказал Фьюри в интервью Boxing Scene.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в прошлом году. В реванше украинец одолел британца единогласным решением судей (116−112, 116−112, 116−112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Отметим, что Фьюри назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру.