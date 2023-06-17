«Усик хочет больше денег». Фьюри обвинил украинца в жадности, но отнесся к этому с пониманием

17 июня, 15:34
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Усик и Фьюри могут провести бой зимой (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик и Фьюри могут провести бой зимой (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему не может договориться с Александром Усиком о бое. Ранее отец британца наехал на украинского боксера.

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По словам Фьюри, он бы хотел провести поединок с украинцем, но тот требует много денег, чтобы выйти с ним в ринг.

«Я хотел бы драться с Усиком за титул абсолютного чемпиона, но он убегает от меня со скоростью гепарда. Он бежит быстро, но все равно не сможет от меня убежать.

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Единственная причина, почему наш бой до сих пор не состоялся, это то, что Усик хочет больше мешков с деньгами. Он ждет 100 миллионов фунтов, которые получит от Саудовской Аравии за бой в ноябре или когда он там пройдет".

Однако Фьюри отметил, что не держит зла на Усика и понимает его.

«Я не обвиняю его в этом и не испытываю к нему никакой ненависти. Это лишь бизнес. В конце концов, карьера спортсмена короткая, и у него есть семья, которую надо кормить, поэтому желаю ему удачи.

Я не держу на него зла. Здесь нет ничего личного, это спорт для одного и бизнес для двоих. Но когда мы наконец встретимся на ринге — я его уничтожу, это факт", — сказал Фьюри Foxify Trade, передает Talk Sport.

Напомним, что Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался из-за условий британца.

Позже была информация что боксеры могут встретиться на супертурнире в Саудовской Аравии.

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Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри может состояться этой зимой.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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