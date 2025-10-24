«Если дать мне еще 100 миллионов»: Фьюри ответил, готов ли он возобновить карьеру ради трилогии с Усиком

Тайсон Фьюри не собирается возвращаться в бокс ради боя с Александром Усиком (Фото: instagram.com/tysonfury)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) высказался о возможном бое с абсолютным чемпионом Александром Усиком (24−0, 15 КО).

«Цыганский король» заявил, что деньги не станут мотивацией для его возвращения в бокс.

«Я не разговаривал с Усиком после реванша, но знаю, что он говорил что-то хорошее, даже не негативное — что он не против третьего поединка.

Конечно, мы оба получили бы большой гонорар, но зачем мне это надо? Если вы дадите мне еще 100 миллионов — что я с ними буду делать?

Это не изменит ни моей жизни, ни жизни моих детей, ни жизни моих внуков. Это просто сделает их развращенными и испорченными людьми", — приводит слова Тайсона FurociTV.

Усик дважды побеждал Фьюри в 2024 году: в мае — раздельным решением судей, а в декабре — единогласным.

Ранее Фьюри вызвал Усика на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Александр ответил на заявление Тайсона назвав его «сумасшедшим».