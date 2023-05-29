«Трусливый ублюдок»: Фьюри высмеял гонорар Усика за бой с претендентом — фото 29 мая, 22:01 Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33−0−1, 24 KO) в очередной раз раскритиковал чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелого веса Александра Усика (20−0, 13 КО).

Ведущий Дев Сахни заявил, что титульный бой с участием украинца и обязательного претендента Даниэля Дюбуа оценивается в 8 миллионов долларов. Сахни подтвердил, что Александр получил бы щедрый гонорар, если бы согласился на распределение — 70%/30% в бою с Фьюри.

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«Цыганский король» отреагировал на пост ведущего, заявив, что тот абсолютно прав, а украинец сбежал.

«Очень верно, Дев. Дело в том, что он трусливый ублюдок, который сбежал от 13 млн фунтов и сейчас получит 6 млн», — написал британец.

Фото: instagram.com/tysonfury

Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис раскритиковал Усика и Фьюри.

Отметим, что британец отправил контракт бывшему сопернику украинца.