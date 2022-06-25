Фьюри — о Джошуа: Он не победил бы меня даже с бейсбольной битой, пока я сплю 25 июня, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Тайсон Фьюри пока не собирается возобновлять карьеру (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский чемпион в супертяжелом весе по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри оценил силу своего соотечественника Энтони Джошуа, который 20 августа проведет реванш против украинца Александра Усика.

Фьюри заявил, что много раз пытался организовать бой против Джошуа, однако тот всегда отказывался, сообщает iFL TV.

Впрочем, Тайсон предположил, что даже если бы бой с Энтони состоялось, то у него бы не было проблем.

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"Я как минимум шесть раз пытался сделать этот бой, но каждый раз мне это не удавалось, ведь я имею дело с девственницей. Примадонна, позорная с*чка, которая не хочет драться.

Он бы не победил меня даже с бейсбольной битой, пока я сплю", - заявил Фьюри.

В своем последнем поединке Тайсон Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта, а после боя объявил о завершении карьеры.

Позже глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Фьюри возобновит карьеру, если получит еще один большой бой.

Среди потенциальных соперников Фьюри называют Александра Усика и Энтони Джошуа.

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