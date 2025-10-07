Когда следующий бой Тайсона Фьюри: промоутер бывшего соперника Усика сделал заявление

7 октября, 12:16
Тайсон Фьюри готов вернуться в бокс в 2026 году (Фото: instagram.com/tysonfury)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) планирует возобновить карьеру.

Промоутер «Цыганского короля» Фрэнк Уоррен сообщил, что британец хочет провести свой следующий бой в 2026 году.

«Я говорил с ним на прошлой неделе, он сказал, что вернется и будет драться в следующем году. Он этого хочет.

У него был очень насыщенный год. Очевидно, что боев в этом году он не провел, но, как все видели, у него вышел документальный сериал.

Также он завершает еще один документальный проект, плюс другие дела. Но он хочет. Я имею в виду, он мне четко сказал, что хочет драться в следующем году. Поэтому мы сядем и посмотрим", — приводит слова промоутера DAZN.

Напомним, что Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года. В 2024 году он дважды проиграл Александру Усику.

Отметим, что Тайсон заявил о несправедливости результата реванша с Усиком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

