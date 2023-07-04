«Я отшлепаю тебя». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику во время его подготовки к бою с Дюбуа — фото
Усик спаррингуется с двумя соперниками (Фото:Твиттер)
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился фото, на котором готовится к поединку против Даниэля Дюбуа, который должен состояться 26 августа в польском Вроцлаве.
Снимок из тренировочного лагеря украинец опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
«Тяжелая работа», — написал Усик.
Фотографией со спарринга Александра в своем Instagram поделились iFT TV, под которой Фьюри написал, что отлупит задницу Усика.
«Когда я отшлепаю тебя, маленькая задница, будет казаться, что там 10 бойцов. Настоящий бездомный», — написал Фьюри.
Усик и Фьюри должны были провести поединок в апреле этого года, но бой отменили из-за условий британца.
Впоследствии сообщали, что боксеры могут подраться на супертурнире в Саудовской Аравии, однако эту информацию опровергли.