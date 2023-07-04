«Я отшлепаю тебя». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику во время его подготовки к бою с Дюбуа — фото

4 июля, 18:22
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Усик спаррингуется с двумя соперниками (Фото:Твиттер)

Усик спаррингуется с двумя соперниками (Фото:Твиттер)

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился фото, на котором готовится к поединку против Даниэля Дюбуа, который должен состояться 26 августа в польском Вроцлаве.

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Снимок из тренировочного лагеря украинец опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Тяжелая работа», — написал Усик.

https://twitter.com/usykaa/status/1676193960832692224

Фотографией со спарринга Александра в своем Instagram поделились iFT TV, под которой Фьюри написал, что отлупит задницу Усика.

Видео дня

«Когда я отшлепаю тебя, маленькая задница, будет казаться, что там 10 бойцов. Настоящий бездомный», — написал Фьюри.

Instagram: ifltvboxing
Фото: Instagram: ifltvboxing

Усик и Фьюри должны были провести поединок в апреле этого года, но бой отменили из-за условий британца.

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Впоследствии сообщали, что боксеры могут подраться на супертурнире в Саудовской Аравии, однако эту информацию опровергли.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа

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