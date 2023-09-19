«Он сдался как маленькая с***а». Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик потерпел позорное поражение в бою против Даниэля Дюбуа 19 сентября, 09:52 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам британца, удар Дюбуа в пятом раунде был легальным, потому что Усик натянул свои шорты слишком высоко.

«Я боксирую всю свою жизнь. Я двукратный чемпион мира, линейный чемпион. И это не был удар ниже пояса. Он пришелся в пояс.

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Все, что ниже пояса, — это запрещенный удар. Когда мы выходим на ринг, я иногда высоко поднимаю свои шорты, и рефери говорит: «Твоя талия высоко, Тайсон. Все удары в эту точку — это нормально, все, что ниже, — запрещено».

Мы все знаем, что это не был удар ниже пояса. Усика избили честно и справедливо. Он честно проиграл нокаутом. Нокаутом после удара по корпусу. Этот удар его покалечил".

Фьюри также добавил, что ему жаль Дюбуа, поскольку у него отобрали звание объединенного чемпиона мира.

«И мне очень жаль Даниэля, потому что сейчас он должен быть объединенным чемпионом мира и находиться на пути к бою со мной за самый большой гонорар, который он когда-то увидит в своей жизни.

Я не знаю, уязвим ли Усик к ударам по корпусу, но его лицо тоже уязвимо. Его тело сдалось. Я увидел, как Усик сдался. Он сдался как маленькая с###а, а потом стонал и плакал из-за этого пять минут.

Если он сдался раз, то сделает это снова, наверное. Но мне жаль Даниэля. Он избил его честно и справедливо. Дюбуа ударил его в резинку шорт, а это не ниже пояса.

Кстати, Усик натянул шорты высоко, а когда бой закончился, опустил их ниже пупка. Оставьте это, мы же не вчера родились. Не надо ошибаться, он проиграл этот бой", — сказал Фьюри, передает Frank Warren’s Queensberry Promotions.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

Ранее был обнародован текст апелляции на результат поединка Усик — Дюбуа.