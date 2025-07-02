Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри стал гостем турнира, который организован российским президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым.

Британский боксер прибыл в Стамбул (Турция), где встретился с Кремлевым. Фьюри провел битву взглядов с россиянином, а также похвалил его за вклад в спорт.

«В первую очередь спасибо Умару Кремлеву за то, что пригласил меня сюда, и организацию этого всего. Аплодисменты ему. Тут самые крутые бойцы, менеджеры, медиа и промоутеры. И я тут. Удивительный вайб. Это настолько круто!

Эти все люди приехали сюда, чтобы начать золотую эру бокса. Я говорю обычно показать мне деньги, но покажите мне свой энтузиазм. У нас практически не было ничего раньше, но сейчас перспективы наших всех бойцов удивительны. Это потрясающе", — приводит слова Фьюри «Матч ТВ».

На турнир уже прибыли Дерек Чисора, Теренс Кроуфорд и другие звезды бокса. Ожидается, что Энтони Джошуа также посетит мероприятие.

Напомним, что Международная боксерская ассоциация (IBA) лишена аккредитации Международного олимпийского комитета (МОК) за финансовые махинации и другие нарушения.

