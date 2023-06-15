«Вызываю на бой этих мешков». Тайсон Фьюри нацелен побить двух бойцов ММА в один вечер 15 июня, 16:28 Чемпион WBC в тяжелом весе хочет драться против бойцов MMA (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри хочет помериться силами с чемпионом UFC и бывшим обладателем титула чемпиона смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Недавно отец боксера наехал на Александра Усика.

Об этом сообщает MMA Mania. По словам Фьюри, он готов подраться с двумя бойцами в один вечер.

«Я слышал, что Джон Джонс ищет себе бой. Я твой соперник.

У меня есть идея. Как насчет того, чтобы я подрался с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну за один вечер? Как вам это нравится?

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Вот как сильно я ценю этих двух мешков. Погнали, ребята", — сказал Фьюри.

Напомним, что президент организации Дэйн Уайт предложил Фьюри дебютировать в UFC.

Ранее сообщалось, что Фьюри сделал интригующее заявление о своем будущем.