«Могли бы предложить миллиард фунтов»: Фьюри объяснил, почему больше не хочет выходить на ринг

По словам 37-летнего британца, он хочет сохранить здоровье, а деньги больше не являются для него серьезной мотивацией.

«У меня нет ни одной реальной причины возвращаться на боксерский ринг. Мне 37 лет, меня бьют уже 25 лет подряд — зачем мне снова возвращаться в бокс?

Когда-то это было ради денег, титулов, но теперь у меня больше денег, чем я могу потратить, у меня есть множество поясов и титулов — и делает ли это меня счастливее? Нет. Была ли погоня лучше победы? Да. Подъем был лучше, чем вершина горы, если честно. Я мог бы вернуться в бокс в любой момент, но просто не хочу", — сказал Фьюри в интервью FurociTV.

Экс-чемпион добавил, что не настроен испытывать судьбу после успешной карьеры.

«Мне могли бы сегодня предложить миллиард фунтов — и это меня бы не заинтересовало, потому что я уже перешел ту грань, когда заботишься о том, что подумают другие.

Бокс не знает пощады — он оставляет после себя только жертвы. Поэтому если я сижу здесь, в здравом уме, имея все пояса, заработал кучу денег и не имею ни одной царапины — то я и так достиг очень много", — отметил британец.

Напомним, Фьюри завершил карьеру после двух поражений от украинца Александра Усика в 2024 году.

Ранее Фьюри вызвал Усика на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Александр ответил на заявление Тайсона, назвав его «сумасшедшим».