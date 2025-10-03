«Я тоже был очень удивлен». Фьюри заявил о несправедливости результата реванша с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свое поражение в реванше против украинца Александра Усика, заявив о несправедливости судей.

Фьюри опубликовал в Instagram видео с реакцией комментаторов, которые удивились официальному результату.

Британец заявил, что тоже не согласен с решением судей.

«Я тоже был очень удивлен, и никогда в жизни бы не думал, что Усик выиграл этот бой!

Вот почему мы любим бокс — ты никогда не знаешь, что произойдет! Даже когда ты победишь нокаутом, они насчитают ничью", — написал Фьюри.

Фото: Тайсон Фьюри/Instagram

Усик дважды побеждал Фьюри в 2024 году: в мае — раздельным решением судей, а в декабре — единогласным.

Ранее Фьюри вызвал Усика на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Александр ответил на заявление Тайсона назвав его «сумасшедшим».