Избитый Тайсоном пассажир самолета оказался преступником, дважды сидевшим в тюрьме
Майк Тайсон не позволил над собой насмехаться (Фото:Майк Тайсон via Instagram)
Появились новые подробности недавней драки в самолете между легендарным боксером Майком Тайсоном и другим пассажиром.
Мужчину, который провоцировал Тайсона, а затем получил от боксера на орехи, зовут Мелвин Таунсенд и у него криминальное прошлое, сообщает TMZ.
По информации издания, ранее его судили за мошенничество, кражу со взломом, хранение запрещенных веществ и торговлю похищенным имуществом.
36-летний преступник отбыл в тюрьме два срока: один раз его приговорили к 20 месяцам, а другой — к 15-ти.
Ранее Майк Тайсон выразил восхищение украинцами и оценил возможность проведения благотворительного поединка с Владимиром Кличко.
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