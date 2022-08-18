Что известно о здоровье бывшего чемпиона. Легенда мирового бокса Тайсон оказался в инвалидной коляске — фото

18 августа, 10:55
Такие же проблемы со здоровьем были у Тайсона два года назад (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Такие же проблемы со здоровьем были у Тайсона два года назад (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон оказался в инвалидной коляске, сообщает Daily Star.

Во вторник, 16 августа, бывший чемпион мира в супертяжелом весе был замечен, передвигающимся не на своих ногах в аэропорту Майами.

Читайте также:
Усик — Джошуа. Легендарный Тайсон рассказал, как победить украинца

Несмотря на не лучшее состояние здоровья, Майк не отказывал поклонникам в совместных фото.

Видео дня

GoffPhotos.com
Фото: GoffPhotos.com
GoffPhotos.com
Фото: GoffPhotos.com

Предполагается, что у Тайсона случилась вспышка ишиаса — боли в пояснично-крестцовой области.

Такие же проблемы со здоровьем были у Майка два года назад. Тогда он тоже оказался прикован к постели.

Ранее Тайсон показал, как избивал своего тренера Рафаэля Кордейро в ринге.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Майк Тайсон Фото

Эксклюзивы НВ

Ухудшение ассортимента в российских торговых сетях не создало предпосылок для политического протеста россиян, констатирует Сергей Алексашенко (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
У Путина не все благополучно /
Почему замедляется экономическая активность в России — интервью с экс-замглавы Центробанка РФ
18 августа, 10:29
Геополитика
Авто из США (Фото:СС)
Американская мечта /
Пять лучших б/у авто из США до $15 тыс.
18 августа, 07:03
Выбор авто
Фушиа Сируа: «На прокрастинацию в среднем уходит четверть рабочего дня» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)
Не откладывая на потом. Как победить прокрастинацию
Фушиа Сируа
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X