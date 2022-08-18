Что известно о здоровье бывшего чемпиона. Легенда мирового бокса Тайсон оказался в инвалидной коляске — фото 18 августа, 10:55 Такие же проблемы со здоровьем были у Тайсона два года назад (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон оказался в инвалидной коляске, сообщает Daily Star.



Во вторник, 16 августа, бывший чемпион мира в супертяжелом весе был замечен, передвигающимся не на своих ногах в аэропорту Майами.

Несмотря на не лучшее состояние здоровья, Майк не отказывал поклонникам в совместных фото.

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Фото: GoffPhotos.com

Фото: GoffPhotos.com

Предполагается, что у Тайсона случилась вспышка ишиаса — боли в пояснично-крестцовой области.

Такие же проблемы со здоровьем были у Майка два года назад. Тогда он тоже оказался прикован к постели.

Ранее Тайсон показал, как избивал своего тренера Рафаэля Кордейро в ринге.

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