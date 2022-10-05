«Майк все еще очень смертоносен». 56-летний Тайсон показал феноменальные действия в ринге — видео 5 октября, 21:56 Тайсон за свою карьеру провел 56 боев (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон продемонстрировал невероятную форму во время тренировок.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе поделился роликом со своей работой в ринге в Instagram.

На видео 56-летний Тайсон демонстрирует фантастические, как для своего возраста, действия во время занятий со своим тренером Рафаэлем Кордейро.

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При этом на кадрах видно, что боксер несколько раз едва не попал наставнику мощными ударами в лицо.

«Майк все еще очень смертоносен, даже если просто играет», — написал один из пользователей в комментарии к видео.

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.

Ранее тренер показал невероятную работу 56-летнего Тайсона на тренировках.