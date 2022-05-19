«Зверь с четырьмя жизнями». 55-летний Майк Тайсон поразил скоростью и мощью во время тренировки — видео 19 мая, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Тайсон за свою карьеру провел 56 боев (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса Майк Тайсон впечатлил своей работой во время тренировки.



Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в Instagram кадры со своими действиями в клетке.

В ролике показано, как Майк наносит мощные удары с неимоверной скоростью в защиту своему тренеру.

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«Борьба полезна для души», — написал в комментарии к ролику 55-летний Тайсон. Один из пользователей ответил: «Этот человек — зверь с четырьмя жизнями».

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.

29 ноября 2020 года Тайсон вернулся в ринг и провел выставочный бой против другого легендарного соотечественника Роя Джонса. Их поединок завершился ничьей.

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