«Я даже не мог говорить». Тайсон рассказал о своих проблемах со здоровьем, приковавших его к инвалидному креслу 30 августа, 14:10 Такие же проблемы со здоровьем были у Майка два года назад (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон рассказал о своих проблемах со здоровьем, приковавших его к инвалидному креслу.



Информацией о недомогании бывший чемпион мира в супертяжелом весе поделился в интервью YouTube-каналу Newsmax TV.

«У меня радикулит, и время от времени появляется эта проблема. Когда она обостряется, я даже говорить не могу!

Видео дня

Слава Богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Сейчас я чувствую себя великолепно", — сказал Майк.

Такие же проблемы со здоровьем были у Майка два года назад. Тогда он тоже оказался прикован к постели.

Ранее Тайсон показал, как избивал своего тренера Рафаэля Кордейро в ринге.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.