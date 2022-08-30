«Я даже не мог говорить». Тайсон рассказал о своих проблемах со здоровьем, приковавших его к инвалидному креслу

30 августа, 14:10
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Такие же проблемы со здоровьем были у Майка два года назад (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Такие же проблемы со здоровьем были у Майка два года назад (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон рассказал о своих проблемах со здоровьем, приковавших его к инвалидному креслу.

Информацией о недомогании бывший чемпион мира в супертяжелом весе поделился в интервью YouTube-каналу Newsmax TV.

«У меня радикулит, и время от времени появляется эта проблема. Когда она обостряется, я даже говорить не могу!

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Слава Богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Сейчас я чувствую себя великолепно", — сказал Майк.

Такие же проблемы со здоровьем были у Майка два года назад. Тогда он тоже оказался прикован к постели.

Ранее Тайсон показал, как избивал своего тренера Рафаэля Кордейро в ринге.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Майк Тайсон

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