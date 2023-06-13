«Рашка и до вас доберется»: Жена Усика эмоционально обратилась к крымчанам 13 июня, 22:14 Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик, супруга действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Александра Усика, высказалась о том, Россия готовит техногенную катастрофу в Крыму.

Украинка опубликовала пост в Instagram-stories, в котором обратилась к жителям Крыма.

«Если честно, я не удивлюсь уже ничему. Уходя из Крыма, они начнут уничтожать его со страшной силой. Это очевидно. Так что, крымчане, не расслабляйтесь, Рашка и до вас доберется. Они только и умеют, что разрушать! Крым — Украина!», — написала Екатерина.

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Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, что жена Усика пристыдила россиян после подрыва Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Украины растрогалась после затопления родного города.