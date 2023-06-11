«Я не хотел забирать твою жизнь». Теофимо извинился перед Тейлором после поединка за чемпионский пояс WBO 11 июня, 14:40 Теофимо Лопес (Фото:Twitter: mariolopezviva)

Новый обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказал свое мнение о своей победе над Джошем Тейлором и извинился перед боксером за жесткие слова перед поединком.

Накануне боя Теофимо заявил, что хочет убить своего соперника.

«Я хочу убить Джоша Тейлора. Современный бокс — это гладиаторские бои»,— сказал Лопес.

После поединка новый чемпион рассказал, что гордится своей победой, но ему стыдно за слова сказанные перед боем.

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«Я только что победил первого номера, линейного чемпиона мира Джоша Тейлора. Бывший абсолютный чемпион, двукратный абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес. Я хочу сказать одно. Думаю, я позволил своим эмоциям взять верх. Я не хотел забирать твою жизнь. Хочу, чтобы ты вернулся к своей семье, друг. Прошу прощения как мужчина»,— сказал Теофимо Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко проиграл свой поединок за чемпионский пояс мексиканцу.