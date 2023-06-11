Теофимо Лопес победил Тейлора и забрал у него пояс WBO в первом полусреднем весе — видео

11 июня, 09:18
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Лопес — Тейлор (Фото:Boxing News)

Лопес — Тейлор (Фото:Boxing News)

Бывший соперник Василия Ломаченко по очкам одолел абсолютного экс-чемпиона мира Джоша Тейлора.

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Бой проходил в Нью-Йорке, США и длился все 12-ть раундов. Лопес несколько раз был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун.

Согласно судейским запискам Теофимо Лопес победил со счетом 115−113, 115−113, 117−111.

Видео дня

Ранее сообщалось, что украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл свой поединок мексиканцу.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Теофимо Лопес

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