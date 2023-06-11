Теофимо Лопес победил Тейлора и забрал у него пояс WBO в первом полусреднем весе — видео
Лопес — Тейлор (Фото:Boxing News)
Бывший соперник Василия Ломаченко по очкам одолел абсолютного экс-чемпиона мира Джоша Тейлора.
Бой проходил в Нью-Йорке, США и длился все 12-ть раундов. Лопес несколько раз был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун.
Согласно судейским запискам Теофимо Лопес победил со счетом 115−113, 115−113, 117−111.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл свой поединок мексиканцу.