«Его стиль ухудшается»: обидчик Ломаченко назвал самого переоцененного боксера в мире

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес поделился своим мнением по поводу обладателя пояса WBC в легком весе Шакура Стивенсона.

Американец считает, что его соотечественник в данный момент является самым переоцененным боксером.

«Кто сейчас самый переоцененный боксер? Я думаю, что Шакур Стивенсон, с которым я подерусь. Мне он кажется переоцененным. Да, я так считаю.

Его стиль ухудшается, но люди взбудоражены так, будто у него есть все необходимое. Я с нетерпением жду, когда мы встретимся на ринге и действительно все покажем миру", — приводит слова Лопеса Stories Untold.

Напомним, что в октябре 2020 года в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко. Американец и его отец запомнились скандальным поведением, ведь постоянно провоцировали украинца и оскорбляли его.

Ранее сообщалось, что Ломаченко впервые за долгое время появился на публике.