«Это единственный способ». Обидчик Ломаченко поставил ультиматум для своего возвращения в бокс после сенсационного завершения карьеры 12 июня, 12:41 Теофимо Лопес хочет больший контракт (Фото:Теофимо Лопес via Instagram)

Американский боксер Теофимо Лопес, который накануне неожиданно объявил о завершении карьеры в 25-летнем возрасте, не исключил, что может вернуться в ринг.

Лопес пожаловался, что ему недостаточно платят за бои, по сравнению с другими боксерами, и заявил, что больший контракт станет для него стимулом вернуться в бокс, сообщает Boxing Scene.

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«Я думаю, что единственный способ вернуть Тео — это девятизначная сумма контракта. Потому что я заработал для ESPN более 100 миллионов долларов.

Мне все еще платят миллион долларов за бой, тогда как все эти другие бойцы не сделали даже четверти того, что я достиг в спорте, получают 8, 10, 12, 15 миллионов долларов.



Очевидно, я черная овца в этой индустрии, и они наносят мне вред. Я действительно хочу изменить мир бокса и преодолеть коррупцию, которая в нем есть", — сказал Лопес.

На выходных Лопес победил британца Джоша Тейлора и завоевал титул WBO в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.

В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко по очкам, став абсолютным чемпионом мира.

