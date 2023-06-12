«Это единственный способ». Обидчик Ломаченко поставил ультиматум для своего возвращения в бокс после сенсационного завершения карьеры
Теофимо Лопес хочет больший контракт (Фото:Теофимо Лопес via Instagram)
Американский боксер Теофимо Лопес, который накануне неожиданно объявил о завершении карьеры в 25-летнем возрасте, не исключил, что может вернуться в ринг.
Лопес пожаловался, что ему недостаточно платят за бои, по сравнению с другими боксерами, и заявил, что больший контракт станет для него стимулом вернуться в бокс, сообщает Boxing Scene.
«Я думаю, что единственный способ вернуть Тео — это девятизначная сумма контракта. Потому что я заработал для ESPN более 100 миллионов долларов.
Мне все еще платят миллион долларов за бой, тогда как все эти другие бойцы не сделали даже четверти того, что я достиг в спорте, получают 8, 10, 12, 15 миллионов долларов.
Очевидно, я черная овца в этой индустрии, и они наносят мне вред. Я действительно хочу изменить мир бокса и преодолеть коррупцию, которая в нем есть", — сказал Лопес.
На выходных Лопес победил британца Джоша Тейлора и завоевал титул WBO в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.
В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко по очкам, став абсолютным чемпионом мира.