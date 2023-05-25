Поединок года: Кроуфорд и Спенс договорились о проведении супербоя — фото 25 мая, 21:32 Теренс Кроуфорд (Фото:instagram.com/tbudcrawford)

Чемпион WBO Теренс Кроуфорд (39−0, 30 КО) проведет поединок с чемпионом WBA, WBC и IBF Эрролом Спенсом (28−0, 22 КО).

Американский боксер у себя в Instagram официально сообщил, что выйдет в ринг с соотечественником.

На кону боя будет звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Титульный поединок пройдет 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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Отметим, что Кроуфорд и Спенс последние несколько лет вели переговоры про очное противостояние, однако сделки срывались.

Свой последний бой Кроуфорд провел в 2022 году, когда в шестом раунде нокаутировал Давида Аванесяна. В свою очередь, Спенс дрался в 2022 году, когда техническим нокаутом победил Йордениса Угаса.

Ранее официально были названы дата и место проведения боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа.