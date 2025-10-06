«Тогда мы можем говорить о бое». В команде Кроуфорда назвали гонорар, ради которого боксер готов снова выйти в ринг

Теренс Кроуфорд (Фото: Joe Camporeale-Imagn Images)

Член тренерского штаба абсолютного чемпиона Теренса Кроуфорда Берни Дэвис заявил, что американец согласится выйти в ринг только за огромный гонорар.

По словам наставника, Кроуфорд согласится на бой в среднем весе только за 100 миллионов долларов, сообщает Boxing News 24.

«Я думаю, что Кроуфорд закончил. Разве что ему предложат 100 миллионов долларов, чтобы выйти против Жанибека, Лары или Адамеса. И пусть кто-то из них объединит пояса — тогда мы можем говорить о бое за абсолютного чемпиона», — заявил Дэвис.

Тренер добавил, что боксеру уже нет смысла что-то доказывать, ведь он достиг всего, о чем можно мечтать.

«100 миллионов, не меньше. Не 75, не 90. Должно быть 100. Если не 100 — то для чего ему это делать?», — отметил Дэвис.

14 сентября Кроуфорд победил Альвареса и стал первым боксером в истории, который завоевал звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых дивизионах в эпоху четырех титулов.

Ранее Хирн назвал самого вероятного следующего соперника Кроуфорда.

Также американский тренер Стивен Эдвардс назвал идеального соперника для Кроуфорда после победы над Альваресом.

Сообщалось, что Кроуфорд сместил Усика с первого места в рейтинге лучших боксеров мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теренс Кроуфорд Бокс Деньги

