«Он изучает ваш стиль, а потом наказывает». Экс-соперник Усика назвал лучшего боксера современности 31 июля, 12:16 Тони Белью сделал комплимент Теренсу Кроуфорду (Фото:Тони Белью через Twitter)

Тони Белью, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и экс-соперник Александра Усика, отреагировал на победу Теренса Кроуфорда над Эрролом Спенсом.

Белью в своем Twitter-аккаунте заявил, что считает Кроуфорда номером один в современном боксе.

Боксер отметил интеллект Кроуфорда и его уникальный стиль.

«Трижды упал, но боролся! Я искренне признаю заслуги Эррола Спенса в мировом боксе. Теренс Кроуфорд — лучший боец P4P. Нет вопросов, он главный герой в мире бокса! Его интеллект в ринге просто бесподобен! Он изучает ваш стиль, а затем наказывает», — написал Белью.

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Ранее Тони Белью спрогнозировал итог боя между боксером Тайсоном Фьюри и бойцом UFC Франсисом Нганну.

