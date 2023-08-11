«Уйду на пенсию на вершине». Теренс Кроуфорд рассказал, в каком возрасте закончит карьеру боксера 11 августа, 10:49 Спенс проиграл Кроуфорду техническим нокаутом (Фото:Premier Boxing Champions)

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, который недавно победил Эррола Спенса в чемпионском бою, высказался о своей боксерской карьере.

По словам Теренса, он сможет драться до 45 лет, однако боксер отметил, что хочет сам уйти из бокса, а не чтобы бокс ушел от него.

«Я, наверное, смогу драться и до 45 лет. Но я всегда говорил, что сам хочу уйти из бокса, а не чтобы бокс от меня ушел».

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Также Кроуфорд заверил, что уйдет на пенсию на вершине своей карьеры.

«Я вот всегда смотрел на старых бойцов и мне было неловко: они не могут даже поддерживать разговор из-за накопленного вреда для мозга. Не хочу быть таким же. Хочу иметь возможность рассказать свою историю сам, а не чтобы ее рассказывал кто-то другой, потому что я не смогу два слова сложить.

Я уйду на пенсию на вершине", — сказал Кроуфорд Breakfast Club Power.

Напомним, что недавно украинский чемпион Александр Усик назвал Теренса лучшим боксером современности.

А ранее Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии журнала The Ring.