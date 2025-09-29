«Я не против». Тренер раскрыл планы Кроуфорда после победы в историческом поединке
Теренс Кроуфорд (Фото: Joe Camporeale-Imagn Images)
Брайан Макинтайр, тренер Теренса Кроуфорда, поделился планами своего подопечного после победы над Саулем Альваресом, который принес ему титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.
Макинтайр отметил, что после интенсивных тренировок Кроуфорду нужно провести время с семьей, сообщает Fight Hub TV.
«Подготовка к поединкам — это всегда длительная разлука, она очень сильно влияет на человека», — сказал тренер.
Также он не исключил, что Кроуфрд сменит весовую категорию.
«Будущее? Знаете, победа над Канело была такой легкой, что я ему сказал: „Черт, у тебя еще точно есть два-три поединка“. Если он хочет попробовать опуститься в первый средний вес — я не против. Посмотрим», — резюмировал Макинтайр.
14 сентября Кроуфорд победил Альвареса и стал первым боксером в истории, который завоевал звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых дивизионах в эпоху четырех титулов.
