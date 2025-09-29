«Я не против». Тренер раскрыл планы Кроуфорда после победы в историческом поединке

29 сентября, 20:34
Поделиться:
Теренс Кроуфорд (Фото: Joe Camporeale-Imagn Images)

Теренс Кроуфорд (Фото: Joe Camporeale-Imagn Images)

Брайан Макинтайр, тренер Теренса Кроуфорда, поделился планами своего подопечного после победы над Саулем Альваресом, который принес ему титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Читайте также:
«Значительно сильнее». Легендарный Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который лучше Кроуфорда

Макинтайр отметил, что после интенсивных тренировок Кроуфорду нужно провести время с семьей, сообщает Fight Hub TV.

«Подготовка к поединкам — это всегда длительная разлука, она очень сильно влияет на человека», — сказал тренер.

Реклама

Также он не исключил, что Кроуфрд сменит весовую категорию.

Читайте также:
Держали под прицелом: полиция остановила Кроуфорда в его день рождения — видео

«Будущее? Знаете, победа над Канело была такой легкой, что я ему сказал: „Черт, у тебя еще точно есть два-три поединка“. Если он хочет попробовать опуститься в первый средний вес — я не против. Посмотрим», — резюмировал Макинтайр.

14 сентября Кроуфорд победил Альвареса и стал первым боксером в истории, который завоевал звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых дивизионах в эпоху четырех титулов.

Ранее Хирн назвал самого вероятного следующего соперника Кроуфорда.

Сообщалось, что Кроуфорд сместил Усика с первого места в рейтинге лучших боксеров мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теренс Кроуфорд Бокс Сауль Альварес

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies