«Я не против». Тренер раскрыл планы Кроуфорда после победы в историческом поединке

Брайан Макинтайр, тренер Теренса Кроуфорда, поделился планами своего подопечного после победы над Саулем Альваресом , который принес ему титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Макинтайр отметил, что после интенсивных тренировок Кроуфорду нужно провести время с семьей, сообщает Fight Hub TV.

«Подготовка к поединкам — это всегда длительная разлука, она очень сильно влияет на человека», — сказал тренер.

Также он не исключил, что Кроуфрд сменит весовую категорию.

«Будущее? Знаете, победа над Канело была такой легкой, что я ему сказал: „Черт, у тебя еще точно есть два-три поединка“. Если он хочет попробовать опуститься в первый средний вес — я не против. Посмотрим», — резюмировал Макинтайр.

14 сентября Кроуфорд победил Альвареса и стал первым боксером в истории, который завоевал звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых дивизионах в эпоху четырех титулов.

