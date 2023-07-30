Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал первым абсолютным чемпионом в двух весовых категориях — видео

30 июля, 08:33
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Кроуфорд уничтожил Спенса (Фото:SHOWTIME Boxing)

Кроуфорд уничтожил Спенса (Фото:SHOWTIME Boxing)

Американец Кроуфорд победил Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

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В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, где обладатель пояса WBO Теренс Кроуфорд забрал чемпионские титулы WBC, WBA и IBF у Эррола Спенса.

Поединок завершился в девятом раунде после того, как Кроуфорд в третий раз отправил Спенса в нокдаун. Американец также сбивал Эррола с ног во втором и седьмом раундах. Это были первые нокдауны Спенса в карьере.

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Отметим, что Кроуфорд стал первым боксером, которому удалось стать первым абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

Ранее Джермаллу Чарло получил жесткую пощечину от бывшего чемпиона мира на церемонии взвешивания Спенс — Кроуфорд.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Теренс Кроуфорд Эррол Спенс

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