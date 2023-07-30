Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал первым абсолютным чемпионом в двух весовых категориях — видео
Кроуфорд уничтожил Спенса (Фото:SHOWTIME Boxing)
Американец Кроуфорд победил Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.
В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, где обладатель пояса WBO Теренс Кроуфорд забрал чемпионские титулы WBC, WBA и IBF у Эррола Спенса.
Поединок завершился в девятом раунде после того, как Кроуфорд в третий раз отправил Спенса в нокдаун. Американец также сбивал Эррола с ног во втором и седьмом раундах. Это были первые нокдауны Спенса в карьере.
Отметим, что Кроуфорд стал первым боксером, которому удалось стать первым абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.
Ранее Джермаллу Чарло получил жесткую пощечину от бывшего чемпиона мира на церемонии взвешивания Спенс — Кроуфорд.