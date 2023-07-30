Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал первым абсолютным чемпионом в двух весовых категориях — видео 30 июля, 08:33 Кроуфорд уничтожил Спенса (Фото:SHOWTIME Boxing)

Американец Кроуфорд победил Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, где обладатель пояса WBO Теренс Кроуфорд забрал чемпионские титулы WBC, WBA и IBF у Эррола Спенса.

Поединок завершился в девятом раунде после того, как Кроуфорд в третий раз отправил Спенса в нокдаун. Американец также сбивал Эррола с ног во втором и седьмом раундах. Это были первые нокдауны Спенса в карьере.

Видео дня

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD 🏆🏆🏆🏆



The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 30, 2023

Отметим, что Кроуфорд стал первым боксером, которому удалось стать первым абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

Ранее Джермаллу Чарло получил жесткую пощечину от бывшего чемпиона мира на церемонии взвешивания Спенс — Кроуфорд.