Теренс Кроуфорд в 37 лет остается непобедимым абсолютом (Фото: instagram.com/tbudcrawford)

Абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО) остановила полиция после парада в его честь в Омахе, штат Небраска.

Как сообщает Accord To Boxing со ссылкой на управление полиции Омахи, патруль задержала боксера за неосторожное вождение.

По словам правоохранителей, офицер, общаясь с Теренсом, который был за рулем, заметил на полу огнестрельное оружие. Для безопасности всем пассажирам приказали покинуть авто под прицелом оружия.

🚨 Video footage shows Terence Crawford being pulled over by Omaha Police and held at gunpoint last night following his victory parade



The Mayor of Omaha issued the following statement following the incident:



“I learned Omaha police pulled over Terence “Bud” Crawford on a… pic.twitter.com/zE1mi3vl3Z — Championship Rounds (@ChampRDS) September 28, 2025

Позже было установлено, что в машине находился охранник боксера, который имел разрешение на владение и ношение оружия.

По просьбе Кроуфорда на место происшествия прибыли начальник департамента полиции и лейтенант.

В результате Теренса оштрафовали за опасное вождение, а затем его вместе с пассажирами отпустили.

Omaha Police Department Responds To Terence Crawford Being Pulled Over Via Gun Point‼️



“While speaking with the driver, an officer observed a firearm on the driver's side floorboard. For safety, all four occupants were ordered out of the vehicle at gunpoint. The driver was later… pic.twitter.com/I8svgsN5or — AccordingToBoxing (@AccordToBoxing) September 28, 2025

Кроуфорд ранее перебоксировал Сауля Альвареса и стал новым абсолютом во втором среднем весе. Американец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Сообщалось, что Кроуфорд сместил Усика с первого места в рейтинге лучших боксеров мира.