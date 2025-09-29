Держали под прицелом: полиция остановила Кроуфорда в его день рождения — видео

29 сентября, 09:54
Теренс Кроуфорд в 37 лет остается непобедимым абсолютом (Фото: instagram.com/tbudcrawford)

Теренс Кроуфорд в 37 лет остается непобедимым абсолютом (Фото: instagram.com/tbudcrawford)

Абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО) остановила полиция после парада в его честь в Омахе, штат Небраска.

Как сообщает Accord To Boxing со ссылкой на управление полиции Омахи, патруль задержала боксера за неосторожное вождение.

По словам правоохранителей, офицер, общаясь с Теренсом, который был за рулем, заметил на полу огнестрельное оружие. Для безопасности всем пассажирам приказали покинуть авто под прицелом оружия.

Позже было установлено, что в машине находился охранник боксера, который имел разрешение на владение и ношение оружия.

По просьбе Кроуфорда на место происшествия прибыли начальник департамента полиции и лейтенант.

В результате Теренса оштрафовали за опасное вождение, а затем его вместе с пассажирами отпустили.

Кроуфорд ранее перебоксировал Сауля Альвареса и стал новым абсолютом во втором среднем весе. Американец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Сообщалось, что Кроуфорд сместил Усика с первого места в рейтинге лучших боксеров мира.

Редактор: Дмитрий Данец

