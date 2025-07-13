«Опыт и сила приведут его к победе». Кроуфорд сделал прогноз на бой легенды бокса, который вернулся на ринг

13 июля, 17:33
Поделиться:
Теренс Кроуфорд (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Теренс Кроуфорд (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от боя Мэнни Пакьяо против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

Несмотря на почтенный возраст Пакьяо, Кроуфорд уверен в его победе над соперником, который моложе на 16 лет, сообщает Boxing Social.

«Я считаю, что он победит. Я просто думаю, что опыт и сила приведут его к победе, — сказал Кроуфорд.

Реклама

Читайте также:
«Хочу, чтобы Барриос победил». Американский чемпион поддержал соперника легендарного Пакьяо, который возобновил карьеру

Бой Пакьяо и Барриоса состоится 19 июля. Это будет первый бой Мэнни с августа 2021 года, когда он проиграл Йорденису Угасу.

Ранее Пакьяо объяснил, почему решил вернуться на ринг в 46 лет.

Кроуфорд следующий бой проведет 13 сентября, когда его соперником станет Сауль Альварес.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Мэнни Пакьяо Теренс Кроуфорд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies