Брат Фьюри, несмотря на нокдаун, нанес первое поражение известному блогеру-боксеру — видео

27 февраля, 10:58
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Пол проиграл раздельным решением судей (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Пол проиграл раздельным решением судей (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Томми Фьюри, брат британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, победил в боксерском поединке американского видеоблогера Джейка Пола, нанеся ему первое поражение в карьере.

Поединок оказался не слишком зрелищным и довольно напряженным — боксеры каждый раз после атак шли в клинч, за что Пол в пятом, а Фьюри в шестом раунде получили предупреждения от рефери.

Видео дня

В последнем раунде Фьюри оказался в небольшом нокдауне, но быстро поднялся и продолжил бой.

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Правда, этого Полу не хватило для победы и двое из трех судей отдали предпочтение Фьюри: 74-75, 76-73, 76-73.

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Для Пола это поражение стало первым в боксерской карьере за семь поединков. Фьюри пока идет без поражений, выиграв девять боев.

После боя Пол заявил, что активирует пункт о реванше с Фьюри.

Ранее Джейк Пол победил 47-летнюю легенду смешанных единоборств (UFC) Андерсон Силву в боксерском поединке.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

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